Мера пресечения для Юрия Зонтова будет действовать до 29 июля включительно.

Высший антикоррупционный суд продлил арест подозреваемому в подстрекательстве к даче $100 тыс. взятки судьям Окружного админсуда Киева брату главы этого суда Юрия Зонтова, однако уменьшил размер залога с 35 до 27 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял сегодня.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей транслировалось на YouTube-канале "Судебная власть".

“Ходатайство удовлетворить частично: продлить в отношении подозреваемого Зонтова Юрия Вячеславовича... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 29 июля включительно; определить... залог в размере 12 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 27 млн 240 тыс. грн”, - отметил судья.

Задержание брата судьи Вовка

6 апреля детективы НАБУ провели обыски в ОАСК, а также по месту жительства сотрудника Службы внешней разведки, адвоката, брата главы ОАСК Юрия Зонтова и адвоката Юрия Донца. Детективы бюро подозревают их в намерении передать 100 тыс. долл. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.

У брата главы ОАСК во время обысков обнаружено часть взятки в размере 80 тыс. долларов, а также 3 млн 700 тыс. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн, антиквариат.

Читайте такжеДело брата Вовка: ВАКС арестовал изъятое при обыске имущество

Действия адвокатов квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Зонтова отстранили от исполнения служебных обязанностей в СВР.

7 апреля генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум адвокатам. Прокуроры просили ВАКС взять Зонтова под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн, а Донца - с альтернативой залога в размере 14 млн грн.

ВАКС избрал Зонтову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн. Срок действия меры пресечения - до 4 июня.

Донца ВАКС постановил взять под стражу сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи