Антикорупционщики подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ по пдроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса генпрокурора разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

Об этом сообщили в НАБУ и САП.

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Антикорупционщики подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ по пдроцессуальным руководством прокуроров САП Офиса генерального прокурора разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По данным СМИ, один из них - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения в деле, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Сообщается, что сейчас один из адвокатов задержан.

Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщение о подозрении указанным лицам и избрания им меры пресечения.

"Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия", - отметили в НАБУ.

Дело против ОАСК и Вовка

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Вовк уже 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк дает разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могут насильно привести в суд его из-за судейского иммунитета.

15 марта судья ВАКС решил остановить судопроизводство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.

17 марта НАБУ завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.

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Автор: Виктория Гордиенко