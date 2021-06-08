Рассмотрение дела Романчука длилось пять лет. Сегодня в нем поставили точку - одиозного экс-чиновника признали невиновным.

Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего первого замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука, которого обвиняли в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Ранее силовики обнаружили в его доме сеть тоннелей и сейфы с золотом в них.

Об этом сообщается на сайте суда.

Следствие утверждает, что Романчук, будучи первым заместителем главы ОГА, предлагал руководителю ООО повлиять на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании спецразрешений на разработку промышленного месторождения известняка за взятку.

Экс-чиновник свою вину отрицает.

"Суд пришел к выводу, что органом досудебного следствия не доказано совершение уголовного правонарушения, в котором обвинялся Николай Романчук. С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранная в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен", - говорится в решении суда.

Как пишут "Никвести", Романчук расплакался в суде после того, как услышал, что его признали невиновным.

Что известно о деле Романчука

Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.

8 июня 2016 года Романчука арестовали с правом залога в более пяти миллионов гривен.

В СБУ тогда сообщали, что нашли по месту жительства Романчука деньги и драгоценности. "Чиновник хранил дома чемодан с 300 тысячами долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовое серебро. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок", - отмечали в СБУ.

Примечательно, что с марта по июль Романчук возглавлял Николаевскую ОГА.

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Автор: Юрий Годован