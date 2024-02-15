Украина будет делиться приобретенным опытом в войне с РФ, а украинские военные будут проходить совместные учения с военными из стран-членов Альянса.

В Польше создадут совместный центр Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса. "Сегодня мы решили создать новый совместный центр Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению в городе Быдгощ (Польша)", - подчеркнул Столтенберг.

В частности, по его словам, начало этого центра позволит Украине делиться усвоенными уроками с войны, которую ведет Россия. Это должно принести пользу как Украине, так и Альянсу.

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Также будет создана структура для украинских сил с целью обучения и подготовки вместе с военными стран-союзниц НАТО.

В то же время, генеральный секретарь Альянса добавил, что еще нужно решить много деталей относительно этого центра, потому что сегодня было одобрено только политическое решение, которое в ближайшие недели и месяцы надо внедрить на практике.

"Сегодняшнее решение-это начало процесса", - сказал Столтенберг и добавил, что теперь эксперты будут работать над деталями.

Он ожидает, что лидеры НАТО одобрят окончательное решение в конце этого года.

Столтенберг заверил, что Альянс продолжит выступать на стороне Украины ради ее безопасности и безопасности стран НАТО.

Украина и НАТО

В январе американские аналитики Института изучения войны отмечали, что ВСУ быстрыми темпами переходят на стандарты НАТО.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) заявили, что продолжат поддерживать и анализировать прогресс Украины в приближении к взаимосовместимости с НАТО, а также оценивать дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности и обороны, которые необходимы, в соответствии с Хартией об особом партнерстве между Украиной и НАТО от 1997 года и с дополнением к ней от 2009 года.

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