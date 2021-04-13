Обретение Украиной членства в НАТО зависит от успешности реформ и консенсуса всех 30 стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы поддерживаем широкомасштабную повестку дня реформ Украины, которые сделают Украину более устойчивой, и помогаем приблизить евроатлантические устремления Украины. Страны-члены придерживается решения, принятого на Бухарестском саммите (что Украина в будущем станет членом НАТО - УНИАН). Реформы приблизят Украину ближе к НАТО. Мы хотим видеть, как Украина достигнет успеха, и мы настроены помочь вам сделать это", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, генеральный секретарь отметил, что решение о готовности Украины к членству в НАТО зависит от всех 30 стран-членов.

"Никто больше не имеет никакого права пытаться вмешиваться или препятствовать этому процессу. Это суверенное право каждого государства, и в частности Украины, подавать заявку на членство, и это право 30 стран-членов решать, когда членство будет предложено", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что это важный принцип, поскольку сейчас Россия пытается снова восстановить своего рода "сферы влияния", когда она будет решать, что могут делать соседние страны.

"И это тот мир, который мы действительно стараемся оставить позади нас, когда великие державы могут решать, что малые соседи могут делать. Поэтому, по этой причине, мы твердо поддерживаем суверенное право Украины подать заявку и решить свой собственный путь, и затем все 30 стран-членов решат, когда стандарты будут выполнены", - заявил Столтенберг.

В этой связи генеральный секретарь сказал, что Альянс поддерживает усилия Украины по реформированию и модернизации. "Реформы являются единственным и лучшим путем в направлении дальнейшей евроатлантической интеграции", - подчеркнул Столтенберг.

"И мы решительно отвергаем идею, что мы здесь для Москвы, - что Россия имеет своего рода вето или право, чтобы отказывать другим странам в суверенном праве решать свой собственный путь, в том числе в отношении тех мер безопасности, частью которых они хотят быть, и в частности относительно членства в НАТО", - добавил он.

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Автор: Виталий Саенко