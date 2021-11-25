Состоялся телефонный разговор и. о. канцлера Германии с президентом Украины.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Меркель выразила свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и указала, что их подрыв не останется без последствий.

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"Политики также обменялись мнениями о ситуации на границах Беларуси с ЕС и с Украиной", – добавил Зайберт.

Напомним, с конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, наоборот, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

Автор: Тамара Отовская