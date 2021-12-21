В частности, речь идет о Мадридском саммите НАТО в июне.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о приоритетах по взаимодействию Украины с НАТО на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она рассказала во время онлайн-брифинга.

Говоря о приоритетах Украины на следующий год по взаимодействию с НАТО, Стефанишина отметила:

"Мы, в частности, готовимся к следующему саммиту НАТО, который состоится в Мадриде в июне следующего года. До этого саммита мы планируем утвердить совместно с НАТО индивидуальную программу партнерства, которая определит 5 направлений нашего взаимодействия, основанные на формате годовой национальной программы. Соответственно, формате плана действий по членству".

Кроме того, до саммита планируется обновить цели партнерства Украины с НАТО, которые будут расширены с учетом опыта, приобретенного Украиной в рамках Партнерства с расширенными возможностями.

Также, говоря о приоритетах на следующий год, Стефанишина отметила:

"Формируем план наших решений, которые будут приняты во время мадридского саммита НАТО в июне".

Россия против движения Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. Он заявил, что потребует от Альянса гарантии невступления Украины.

Читайте такжеВ Киеве проведут учения НАТО по кибербезопасностиБайден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" относительно возможного членства Украины в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине.

В Украине убеждены, что внеблоковость никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

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