Стефанишина назвала приоритеты своей работы на посту вице-премьера

Правительство, в частности, хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ольга Стефанишина, которую Рада сегодня назначила на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, назвала приоритеты своей работы.

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Как передает корреспондент УНИАН, Стефанишина во время своего выступления подчеркнула, что в условиях мирового экономического кризиса, вопросы европейской и евроатлантической интеграции приобретают еще большее значение.

Она назвала несколько приоритетов, которые "позволят нам выходить на переговоры с Европейским Союзом, с НАТО не как субъект внешней политики, а как полноправный игрок на мировой арене".

Говоря о приоритете правительства в отношении защиты национального товаропроизводителя и национальной экономической безопасности, Стефанишина заявила, что "именно это возможно сделать сейчас в рамках начала пересмотра Соглашения об ассоциации и уже в начале 2021 года переходить к этому процессу".

Среди прочего, она считает необходимым провести переговоры относительно увеличения объема некредитного финансирования для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширение двустороннего сотрудничества со странами-соседями относительно развития инфраструктурных проектов и таких, которые обеспечат либерализацию торговых услуг.

Напомним, за назначение Стефанишиной сегодня проголосовали 255 народных депутатов.

Предварительно, 4 июня, Кабмин уволил с этой должности Вадима Пристайко. Во фракции «Слуга народа» заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

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