Он считает, что большинство из депутатов и бизнесменов, уехавших за границу, вернутся.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент готов работать 24/7.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что сейчас "нам больше всего нужен покой и единство". По его словам, парламент готов к любому развитию событий, поэтому готов работать 24 часа в сутки.

Также он считает, что большинство из депутатов и бизнесменов, уехавших за границу, в ближайшие сутки вернутся. И что это будет "тестом на украинскость"

Читайте такжеВ Украине военное положение пока вводится не будет - РезниковВ свою очередь лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что тем, кто бежал от угрозы войны и не вернется в ближайшее время, украинцы не простят измены.

Также он сообщил, что его семья ранее запланировала отдых в Египте, но отменила свои планы, "чтобы не было спекуляций".

Как известно, в течение последних дней ряд СМИ со ссылками на собственные источники распространяют информацию о том, что многие бизнесмены, политики и чиновники покинули Украину из-за угрозы вторжения российских войск.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал всех, кто покинул страну, вернуться.

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