Президент призвал всех, кто покинул Украину, вернуться в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, и призвал всех, кто покинул страну, вернуться.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении к украинцам.

"Важным фронтом защиты является объективное освещение ситуации отечественными средствами массовой информации... Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже бежали из собственного государства. Работайте на Украину, не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба Украины", - обратился президент к СМИ.

Он также обратился и к тем, кто уже покинул Украину, отметив, что их сила - "не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить".

Зеленский призвал этих людей вернуться в свою страну и к гражданам, благодаря которым они получили свои заводы и состояния.

"Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно родина, а для кого - площадка для денег", - подчеркнул он.

Глава государства также обратился к госслужащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это в ближайшее время сделать. Он предложил им в течение 24 часов вернуться в Украину и "стать плечом к плечу с украинской армией, дипломатией и народом".

"Вам народ Украины доверил не только управлять государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность - в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом", - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что накануне этого во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский заявил более жестко: "Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения.

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