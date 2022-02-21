Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук верит, что Украина решит все вопросы политико-дипломатическим путем.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что в Украине не будет введен чрезвычайное или военное положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал на брифинге.

По его словам, Украина готова "к любому развитию событий...". В частности, речь идет о вопросах, связанных с введением "специальных положений в Украине".

При этом спикер напомнил, что соответствующие процедуры четко выписаны в законодательстве.

"Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утвержден в Верховной Раде. Но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем, потому что Украина никогда не была сторонником решения вопроса каким-либо военным путем, а исключительно политико-дипломатическим", - сказал Стефанчук.

Отвечая на вопрос по поводу возможности введения чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины из-за обстрелов территорий, Стефанчук отметил, что пока нет указа президента о введении специальных положений в Украине или на отдельных ее территориях, то и "говорить не о чем".

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что в Украине военное положение пока вводиться не будет.

Напомним, в Верховную Раду будет внесен законопроект о запрете покидать Украину чиновникам и народным депутатам в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Документом предусматривается, что в случае если будет введено чрезвычайное или военное положение в Украине, чиновникам всех категорий, народным депутатам будет запрещен выезд за границу. Тех, кто покинет территорию Украины, хотят лишать мандатов.

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