В Евросоюзе продвинулись по подготовке обязательств по безопасности для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.

Евросоюз направит в Киев миссию, которая представит предложения блока по обязательствам в сфере безопасности для Украины. Эта миссия прибудет в нашу страну на следующей неделе.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что в Евросоюзе продвинулись по подготовке обязательств по безопасности для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.

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"Сегодня мы начали их обсуждать и на следующей неделе мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег, чтобы я смог представить их лидерам ЕС до конца года", - сказал глава европейской дипломатии.

Обязательства по безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, Евросоюз отправит в Украину миссию для представления предложений обязательств по безопасности для Украины. Боррель отмечал, что соответствующие предложения в конце года должен рассмотреть Европейский Совет.

Главный европейский дипломат также отметил, что Украина является главным приоритетом Брюсселя, "и мы не устанем выполнять наши обязательства".

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