Соответствующие предложения в конце года должен рассмотреть Европейский Совет.

Евросоюз отправит в Украину миссию для представления предложений обязательств по безопасности для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы обсудили нашу военную поддержку и обязательства по безопасности. Вы знаете, что европейские лидеры на последней встрече Европейского совета поставили передо мной задачу укрепить обязательства Еврсоюза по безопасности для Украины. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца отправим миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", - сказал Боррель.

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Высокий представитель ЕС сказал, что в Киеве одним из его заместителей по вопросам безопасности и обороны представит предложение, которое до сих пор обсуждается странами-членами ЕС.

По его словам, это предложение будет включать многолетний пакет в рамках Европейского фонда мира (EPF).

"Это будет представлено на заседании Совета Евросоюза до конца года в декабре", - сказал Боррель.

Также Боррель добавил, что Евросоюз продолжает тренировочную подготовку украинских солдат. В частности, уже подготовлено 30 тыс. украинских солдат. Он добавил, что учения прошли на 10 тыс. украинских солдат больше, чем планировалось.

Кроме того, как заверил Боррель, на международном уровне обсуждается лишь Формула мира президента Украины Владимира Зеленского как единственное предложение для справедливого и устойчивого мира.

Боррель подчеркнул, что вопрос Украины продолжает занимать видное место на повестке дня Евросоюза.

В этой связи, сегодня главы МИД 27 стран-членов Евросоюза заслушали доклад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о текущих приоритетах и потребностях Украины в преддверии зимы.

Помощь ЕС Украине

В Евросоюзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 млрд евро в год на следующие четыре года.

Боррель выражает надежду, что согласование фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца этого года.

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