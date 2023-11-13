По словам главного европейского дипломата, Украина является главным приоритетом Брюсселя,"и мы не устанем выполнять наши обязательства".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель работает над подготовкой будущих обязательств ЕС в сфере безопасности для Украины.

Об этом Боррель написал в своей соцсети. Он отметил, что 27 министров иностранных дел стран ЕС передали "единое послание" Киеву во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

"Украина является главным приоритетом ЕС и мы не устанем выполнять наши обязательства. В рамках выполнения задач Совета Европы я работаю над нашими будущими обязательствами в сфере безопасности", - подчеркнул Боррель.

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Объемы американской помощи Украине, вероятно, сократятся, поэтому страны ЕС должны продолжать поддержку Киева и в дальнейшем. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил во время своего выступления в испанской Малаге.

Он отметил, что у объединенной Европы возникает много вызовов и испытаний, среди которых поддержка Украины на первом месте. По словам Борреля, перспектива украинской победы над Россией "не является мгновенной".

"И мы, европейцы, у которых есть необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал дипломат.

Ранее Тарас Семенюк, международный политический обозреватель, в эфире телеканала "1+1" оценил ситуацию, которая разворачивается между Украиной и Польшей после выборов, а также последствия визита Урсулы Фон де Ляйен в Киев и влияние Венгрии и Словакии на Украину.

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