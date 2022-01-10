Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который во второй раз заболел COVID-19, находится на больничном.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила его пресс-секретарь Мария Дейнеко.
"(Стефанчук - УНИАН) продолжает болеть", - отметила она.
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Дейнеко добавила, что спикер в настоящее время находится на больничном.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2020 года Стефанчук заявлял, что заболел COVID-19.
6 января 2021 года в Facebook он сообщил, что второй раз заболел COVID-19.
"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.
Он попросил тех, с кем контактировал в последние дни, сдать тесты и пожелал здоровья.