Россию призвали избрать путь дипломатии, а не конфронтации.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила об ужасных последствиях в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину, стянутых к украинским границам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном угрозам международному миру и безопасности из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Она подчеркнула, что Устав ООН существует не только для того, чтобы рассматривать конфликты после того, как они произойдут, а, прежде всего, чтобы предотвращать их возникновение.

"Сегодня российская агрессия угрожает не только Украине, но и Европе. Она угрожает международному порядку, который поручено поддерживать этому органу (Совбезу ООН - УНИАН)", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Читайте такжеСовбез ООН проведет заседание по Украине: назначена дата

Она акцентировала, что этот международный порядок призван отстаивать принцип, что одна страна не может силой перекраивать границы другой страны или заставлять народ другой страны жить под властью, которую он не избирал.

"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта в Украине. Но мы не можем просто ждать и созерцать", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она отметила, что следует обратить внимание на факты.

"Россия собрала более 100 тысяч военных вдоль украинской границы. Это боеспособные и специальные силы, подготовленные для наступления на Украину. Это самая большая мобилизация войск в Европе в последние десятилетия. И когда мы говорим, Россия продолжает перевозить еще больше войск и вооружения", - заявила Томас-Гринфилд.

Постпред США в ООН указала, что Россия уже использовала более 2 тысяч железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и вооружения со всей страны к украинской границе.

Кроме того, представитель США напомнила, что в последние недели наблюдается большое количество кибератак на Украину, а российские военные и разведка распространяют дезинформацию через государственные медиа и марионеточные сайты.

Томас-Гринфилд отметила, что Россия недавно угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены.

"Если Россия глубже вторгнется в Украину, никто из нас не сможет сказать, что не предполагал этого. И последствия будут ужасными. Именно поэтому эта встреча так важна (заседание Совета безопасности ООН - УНИАН)", - сказала американский посол.

Она подчеркнула, что Украина – суверенная страна, а ее граждане должны выбирать собственное будущее без внешней угрозы или силы. В частности, это право закреплено Уставом ООН.

Посол отметила, что страны Запада на переговорах с Россией стремятся мирным путем урегулировать кризис, вызванный скоплением российских войск возле Украины.

"Мы не хотим конфронтации, но мы будем решительными, быстрыми и объединенными, если Россия глубже вторгнется в Украину", - сказала она.

Томас-Гринфилд добавила, что если Россия действительно переживает из-за "гарантий безопасности" в Европе, то США предлагают возможность рассмотреть соответствующие вопросы за столом переговоров.

"Тест на добросовестность России в ближайшие дни и недели состоится, если она сядет за стол переговоров и будет оставаться, пока мы не достигнем понимания. Если она откажется это сделать - мир будет знать, почему и кто ответственен", - сказала посол.

Она призвала Совет безопасности ООН оценивать не заявления РФ, а действия, и также оценивать риски.

Как сообщал УНИАН, США созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за наращивания войск РФ возле Украины.

По мнению Линды Томас-Гринфилд страны-члены Совета безопасности ООН (пять постоянных и 10 непостоянных) должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, для России и Европы.

Российская Федерация, которая имеет право вето в Совбезе, предпринимала попытки сорвать инициативу Соединенных Штатов Америки обсудить на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций наращивание российских войск у границ Украины.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал всех членов Совета Безопасности ООН не поддерживать заседание, созванное Соединенными Штатами.

Напомним, Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд стран Запада заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в конце января этого года утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: