Накануне СМИ писали о "напряженном" телефонном разговоре между Байденом и Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский волнуется, что США умышленно раздувают угрозу со стороны действий главы Кремля Владимира Путина, чтобы якобы заключить соглашение с Кремлем, например, по контролю над Донбассом.

Об этом Politico сообщили информированные источники в Украине и США.

Кроме того, издание вспомнило слова президента Украины, что паника Запада очень бьет по экономике страны.

Однако больше всего Зеленскому не нравится, что Вашингтон говорит о "неизбежном" вторжении. Во время звонка украинскому главе 27 января Байден подчеркнул, что Россия "может атаковать" в любое время, вспомнив о 120 тысяч военных РФ возле границы.

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Это логически продолжает сделанное пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки заявление, что новая российская агрессия будет "неизбежной".

Как уточняет CNN в свою очередь, Байден и его администрация считают, что Зеленский преуменьшает российскую угрозу. "Почему вы начинаете ссору с США? Почему вы допускаете утечку и искажение информации, когда США - один из ваших единственных настоящих друзей? Зачем просить больше оружия, когда вы говорите, что угроза не возросла?" - цитирует телеканал слова источника в американской администрации.

27 января Джо Байден в очередной раз созвонился с Владимиром Зеленским, их разговор, по словам источников CNN, прошла "не очень гладко".

Впоследствии Вашингтон, а также МИД Украины, публикацию американских журналистов назвали ложной.

На пресс-конференции для иностранной прессы Зеленский отметил, что у него "нет недоразумений" с американским коллегой, просто он "глубоко понимает, что происходит в государстве".

При этом украинский президент подчеркнул, что не исключает вторжения россиян.

По новым данным Минобороны, Российская Федерация к границам Украины стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.