Мати Маасикас отметил, что информация о его выезде из Украины не соответствует действительности.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс и глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявили, что остаются работать в Киеве на фоне сообщений об эвакуации дипломатов из-за угрозы вторжения РФ.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать", - написала Симмонс в Twitter.

Между тем Маасикас отметил, что информация о выезде его из Украины не соответствует действительности.

"Поскольку фейковые новости были запущены и до сих пор распространяются, я повторяю: я нахожусь в Киеве и остаюсь здесь", - написал Маасикас в Twitter.

Напомним, ранее издание "Новое время" ссылаясь на свои источники сообщило, что глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в электронном письме призвал весь иностранный персонал немедленно покинуть территорию нашей страны из-за угрозы российского вторжения. При этом отмечалось, что сам Маасикас остается работать в столице Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне сообщалось, что Европейский Союз не проводит эвакуацию дипломатических сотрудников Представительства ЕС в Киеве. Происходит планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций, но по состоянию на сейчас ЕС поддерживает нормальную деятельность в Украине, как это происходило с начала кризиса в 2014 году.

Ранее президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения. Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает "сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза. Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Байден сказал другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое может произойти в ближайшие несколько дней.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

Также Салливан объяснил, как может выглядеть российское нападение на Украину. По его словам, российская атака может начаться в любой день и, вероятно, "начнется с воздушного нападения и ракетных обстрелов. Дальнейшее наземное вторжение, очевидно, будет предусматривать наступление массированных сил. Также возможно быстрое продвижение на Киев".

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