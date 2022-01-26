Энтони Блинкен отметил, что экономика и финансовый сектор Украины страдают от кризиса, созданного Россией.

Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня на брифинге в Вашингтоне. Брифинг транслировался на странице Госдепа в Youtube.

"Мы знаем, что экономика Украины и финансовая ситуация страдают от этого кризиса. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также ищем возможности, как поддержать ее экономику, кроме той существенной помощи, которую оказываем. Наши европейские союзники и партнеры предпринимают такие же меры", - подчеркнул Блинкен.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Сегодня, 26 января, американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложения Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.