США не будут покупать российскую нефть для пополнения резерва.

После введения нефтяных санкций против России США не намерены покупать российскую нефть для пополнения своих стратегических запасов.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, закупка российской нефти невозможна, так как импорт нефти из РФ находится под запретом.

"Нет, так как импорт этой нефти у нас под запретом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов.

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Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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