По словам представителя Пентагона, Украина крайне эффективно использует предоставленную помощь для освобождения своих территорий.

У Соединенных Штатов Америки нет информации о том, что вооружение, предоставленное Украине как военная помощь для противодействия полномасштабному вторжению России, используется не по назначению или перенаправляется в незаконных целях.

Как заявил на брифинге во вторник, 13 декабря 2022 года, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, результаты на поле боя "говорят сами за себя".

"На данный момент у нас нет никакой достоверной информации, которая бы свидетельствовала о том, были ли случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях. И я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", – пояснил представитель Пентагона.

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По словам Райдера, Украина крайне эффективно использует переданную помощь для освобождения своих территорий.

"Мы и дальше наблюдаем, что украинцы берут возможности, которые им поставляют Соединенные Штаты и международное сообщество, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевания суверенной территории", – подчеркнул он.

Война в Украине: помощь от США

Белый дом финализирует подготовку к отправки Украине американских ЗРК Patriot. Передача еще должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином и утверждена подписью Джо Байдена.

Ранее Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.

В то же время военно-воздушные силы США предложили передать Украине беспилотники Reaper, однако в Пентагоне сомневаются, стоит ли это делать. Такое предложение от ВВС США поступило через пять месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины.

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