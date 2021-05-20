По словам столичного городского головы, во время обысков правоохранители ищут документы, которые уже и так им передавались.

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал обыски в своем окружении манипуляциями и дискредитацией городской власти.

Об этом мэр столицы написал в своем Telegram-канале в ответ на слова президента Владимира Зеленского, сказанные во время пресс-конференции.

В частности, Зеленский отметил, что обыски в окружении Кличко происходили потому, что "не надо было воровать деньги в бюджете".

"То что идут обыски. 70 или 50 обысков было в окружении господина Кличко, так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо. Он очень неправильно публично, мне кажется, себя ведет", - сказал президент.

Кличко такие обвинения отвергает.

"Меня удивили обвинения, мол, "не надо воровать из бюджета"... Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это - манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые выявили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?" - написал городской голова.

"Может, президенту предоставляют какую-то искаженную информацию? Потому что, чтобы однозначно утверждать, - все факты должны быть доказаны в законном порядке", - добавил Кличко.

Читайте также"Не надо было воровать": Зеленский прокомментировал обыски в окружения КличкоОн также отрицает слова Зеленского о том, что постоянно приходит в Офис президента.

"Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", - рассказал Кличко.

По словам мэра, он действительно звонил в приемную и писал президенту для встречи по рабочим вопросам, однако встреча за последние полгода так и не состоялась.

Обыски в окружения Кличко: что известно

Утром 18 мая Кличко заявил, что в подъезд его дома на ул. Богдана Хмельницкого ворвалась вооруженная группа, вероятно, представителей правоохранительных органов.

Мэр предположил, что такие действия связаны с "нападениями" правоохранительных органов в отношении киевской городской власти.

По словам представителей правоохранительных органов, обыски не касались Кличко.

В то же время, Кличко сообщил, что камера видеонаблюдения у входной двери в его квартиру зафиксировала, как представители правоохранительных органов приходили именно к нему и стучали в дверь.

Впоследствии в Службе безопасности Украины объяснили, почему стучали в дверь к киевскому городскому голове.

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Автор: Катерина Комолова