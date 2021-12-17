Суд отказал прокурорам в усилении меры пресечения для Медведчука и адвокатам – в его ослаблении или отмене.

Апелляционный суд принял формальное решение, которым оставил народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня апелляционный суд наконец рассмотрел апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов на решение Печерского районного суда г. Киева от 12 октября об избрании Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуроры просили суд изменить ему меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн, а его защитники – смягчить меру пресечения или вообще ее отменить. Однако суд оставил в силе решение Печерского районного суда о круглосуточном домашнем аресте для Медведчука.

Следует отметить, что данное решение является формальным, так как меру пресечения, которая оспаривалась в суде, прекратила свое действие и была снова продлена Печерским районным судом до 14 января другим решением этого суда.

Читайте такжеВ ГБР показали на видео, как Порошенко сбежал от следователей: то вручали ему повесткуТаким образом, Киевский апелляционный суд принял решение по мере пресечения, которая формально на сегодняшний день уже не действует.

Как сообщила корреспонденту УНИАН один из адвокатов Медведчука Лариса Чередниченко, сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе меру пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста, которая уже исчерпала свое действие, носило чисто формальный характер.

"У суда нет опции закрыть производство в связи с тем, что обжалуемое постановление исчерпало свое действие, поэтому суд принял формальное решение оставить меру пресечения в силе", - сказала адвокат.

Относительно действующей меры пресечения в виде также круглосуточного домашнего ареста Чередниченко заявила, что защитники Медведчука не будут подавать апелляцию, поскольку уверены, что в случае подачи суд снова рассмотрит ее не вовремя.

"Вы же видите, что происходило, заседание переносили несколько раз и оно наконец состоялось сегодня, когда смысла его проведения уже не было", - сказала она.

Дело Медведчука

12 октября Печерский райсуд Киева избрал Медведчуку меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму в виде круглосуточного домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства прокуроров о взятии под стражу с альтернативой залога в 1 млрд грн. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

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Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук вместе с другим депутатом от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком подозревается в незаконной передаче РФ газового месторождения в Крыму; предоставлении российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовке сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

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Автор: Дмитрий Хилюк