Президент поздравил украинцев со Старым Новым годом.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился ко многим киевлянам, которые радуются снежной погоде в столице, и показал фото заснеженной улицы Банковой.

Соответствующий снимок появился на страницах президента в соцсетях.

Судя по всему, фото было сделано из одного из кабинетов Офиса президента. На снимке виден каток, который установили на Банковой в конце прошлого года.

"Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уж точно – С НОВЫМ ГОДОМ!!!", - написал президент.

Как известно, в Киеве сегодня активно идет снег, похожую погоду прогнозируют и на завтра, однако уже при морозной температуре воздуха. Вечером в четверг в столице ухудшилась ситуация на дорогах - фиксируются многочисленные пробки и множество аварий.

Старый Новый год: что известно о празднике

В ночь с 13 на 14 января в народе отмечают неофициальный праздник - Старый Новый Год. В этот день по старому стилю наступает 1 января. С 1918 году в Украине в быту используется новый Григорианский календарь, но церковь отказалась совершать переход и все еще отмечает все праздники по юлианскому календарю. Старая дата Нового года запомнилась украинцам, и многие семьи отмечают Новый год дважды. В этот день принято накрывать богатый стол и щедровать по соседним домам. А утром 14 января мальчики и мужчины посевают дома зерном и поют засівалки с пожеланием счастья.

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Автор: Юрий Годован