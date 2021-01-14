В столице практически весь день идет снег, из-за непогоды ситуация на дорогах крайне сложная.

В Киеве во второй половине дня 14 января ухудшилась ситуация на дорогах из-за усиленного снегопада и аварий, вызванных им.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В центре города транспорт скопился на большинстве автомагистралей - бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, проспектах Победы, Воздухофлотском, улицах Грушевского, Крещатик, Довженко, Владимирской, Михайловской, Гетьмана, Набережном шоссе, Владимирском спуске. В сторону Подола стоят Набережно-Крещатицкая и Спасская, а на Гаванском мосту пробка наблюдается в обоих направлениях.

Судя по карте, многочисленные ДТП зафиксированы в различных частях города. В частности, на улицах Глыбочицкой, Набережно-Рыбальской, Дегтяревской, Скоропадского, Гринченко, Саперно-Слободской, бульваре Дружбы народов, проспектах Курбаса и Победы (возле станции метро "Житомирская").

На двух столичных мостах через Днепр образовались пробки в сторону Левого берега. Транспорта больше всего скопилось на Северном мосту и мосту Метро.

В патрульной полиции Киева обратились к водителям из-за ухудшения погоды, призвав выполнять следующие рекомендации:

избегать резких маневров на дороге и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам посоветовали быть внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в разрешенных для этого местах.

В соцсетях уже показали последствия вечерних ДТП на столичных дорогах. Как минимум одно из них, происшедшее в Софийской Борщаговке, стало смертельным - на пешеходном переходе сбили ребенка.

Аварийная ситуация на улице Щербаковского

Тройное ДТП на проспекте Палладина

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров опустятся до -10°.

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Автор: Юрий Годован