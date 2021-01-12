В этот день устраивают застолье и поют щедривки.

В ночь с 13 на 14 января в народе отмечают неофициальный праздник - Старый Новый год. В этот день по старому стилю наступает 1 января. С 1918 году в Украине в быту используется новый григорианский календарь, однако церковь отказалась совершать переход и всё ещё отмечает все праздники по юлианскому календарю. Старая дата Нового года запомнилась украинцам, и многие семьи отмечают Новый год дважды. В этот день принято накрывать щедрый стол и щедровать по соседним домам. А утром 14 января мальчики и мужчины посевают дома зерном и поют засевалки с пожеланием счастья.

Поздравления со Старым Новым годом

Со Старым Новым годом поздравляю

И пожелать от всей души хочу:

Пусть ангелы желанья исполняют,

А трудности все будут по плечу.

Желаю Вам, поздравить честь имея,

Развития, движения вперед.

Вся жизнь пусть будет лучше и новее,

А старым будет только Новый год.

Старый Новый год встречаем,

Счастья, радости желаем.

Пусть сбываются мечты,

И не будет суеты.

Ждут пускай всегда успехи,

Время будет для утехи.

Полон год счастливых грез

И не знали чтобы слез.

Пускай сегодня старый Новый Год

Все печали и ненастья унесет,

Взамен подарит всем достаток и уют,

Много счастливых, радостных минут!

И те желания, что в сердцах у вас хранятся,

Пускай сегодня начинают все сбываться!

Так что, поднимем поскорей свои бокалы,

Чтоб в жизни нам всего всегда хватало!

Задумчиво пусть смотрит англичанин,

И нервно курит в стороне француз,

Страннее не придумаешь названья:

И Новый год, и Старый — вот конфуз!

Но мы-то знаем этот праздник с детства,

Веселый, шумный, дерзкий, озорной,

Когда и взрослые, и дети по соседству

На щедрики идут большой толпой.

Пусть счастье и любовь в ваш дом приходят,

Пусть светятся от радости глаза,

Печаль и грусть пусть дом ваш не находят,

Ведь в Старый Новый год творятся чудеса.

Старый Новый год — ура,

Снова праздновать пора.

Бой курантов повторится,

И желание свершится.

Наливай в бокал вина,

Выпивай его до дна.

Так уж принято в стране —

Праздник праздновать в двойне.

С Новым годом еще раз

Мы спешим поздравить вас!

Этот старый новый год

Нам последний шанс дает

Загадать что не успели,

И доесть что недоели,

Вновь поздравить всех кругом

С новогодним праздником.

Так гуляйте, веселитесь,

Пойте, прыгайте, резвитесь,

Пусть вам следующий год

Много счастья принесет!

Как повелось, по старому календарю,

Мы каждый год, меняем жизнь свою.

Когда приходит Старый Новый Год,

Он сказку в каждый дом зовет.

Ведь в эту ночь и происходят чудеса,

И в эту ночь, открыты небеса!

Здесь каждое загаданное желание,

Звучит как колдовское заклинание!

Отпразднуем мы всем честным народом,

Всех поздравляя, со Старым Новым Годом!

Кто стучится у ворот?

Это старый Новый год.

Хочет, чтоб мы веселились,

Чтобы жили без забот.

Ведь не зря к тому ведет,

Просто слушает народ.

Кто как встретит Старый год —

Так его и проведет.

Не дадим ему скучать,

Будем весело встречать:

Петь, плясать и веселиться.

Это ж праздник к нам стучится.

Со Старым Новым годом поздравляю. Поскольку он олицетворяет собой старое и новое, то пусть серость и разруху год старый заберет, а в новом будет бодрое движение вперед, новые неописуемые впечатления и чтобы всегда находилось место для праздника.

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть отголоски прошлого будут добрыми, пусть впереди ждёт только счастье. Желаю морозной свежести вдохновения на весь год, мандаринового настроения, ярких огней удачи и крепкого, как лёд на речке в стужу, здоровья.

Вот и Старый Новый год! Поздравляю всех с праздником, желаю счастья и здоровья, веселых улыбок и отличного настроения, смеха и радости, любви и взаимности, тепла и душевности. Пусть праздничное настроение еще долго согревает душу, а праздник запомнится шумом и весельем хорошей компании!

В Старый Новый год хочется пожелать Вам завершения всех неприятных ситуаций и появления новых возможностей! Уходящий год непременно заберет с собой все ненужное, уступая вахту Новому вместе с его слезами радости и печали, вместе с его новизной и неповторимостью. Так пусть эта смена эпох положительно повлияет на Вашу жизнь!

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова