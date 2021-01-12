Старый Новый год 2021 / фото pinterest.com

В ночь с 13 на 14 января в народе отмечают неофициальный праздник - Старый Новый год. В этот день по старому стилю наступает 1 января. С 1918 году в Украине в быту используется новый григорианский календарь, однако церковь отказалась совершать переход и всё ещё отмечает все праздники по юлианскому календарю. Старая дата Нового года запомнилась украинцам, и многие семьи отмечают Новый год дважды. В этот день принято накрывать щедрый стол и щедровать по соседним домам. А утром 14 января мальчики и мужчины посевают дома зерном и поют засевалки с пожеланием счастья.

Поздравления со Старым Новым годом

Со Старым Новым годом поздравляю

И пожелать от всей души хочу:

Пусть ангелы желанья исполняют,

А трудности все будут по плечу.

Желаю Вам, поздравить честь имея,

Развития, движения вперед.

Вся жизнь пусть будет лучше и новее,

А старым будет только Новый год.

Со Старым Новым годом 2021 / фото imagetext.ru

Старый Новый год встречаем,

Счастья, радости желаем.

Пусть сбываются мечты,

И не будет суеты.

Ждут пускай всегда успехи,

Время будет для утехи.

Полон год счастливых грез

И не знали чтобы слез.

Со Старым Новым годом 2021 поздравления / фото imagetext.ru

Пускай сегодня старый Новый Год

Все печали и ненастья унесет,

Взамен подарит всем достаток и уют,

Много счастливых, радостных минут!

И те желания, что в сердцах у вас хранятся,

Пускай сегодня начинают все сбываться!

Так что, поднимем поскорей свои бокалы,

Чтоб в жизни нам всего всегда хватало!

Со Старым Новым годом картинки / фото imagetext.ru

Задумчиво пусть смотрит англичанин,

И нервно курит в стороне француз,

Страннее не придумаешь названья:

И Новый год, и Старый — вот конфуз!

Но мы-то знаем этот праздник с детства,

Веселый, шумный, дерзкий, озорной,

Когда и взрослые, и дети по соседству

На щедрики идут большой толпой.

Пусть счастье и любовь в ваш дом приходят,

Пусть светятся от радости глаза,

Печаль и грусть пусть дом ваш не находят,

Ведь в Старый Новый год творятся чудеса.

Со Старым Новым годом стихи / фото imagetext.ru

Старый Новый год — ура,

Снова праздновать пора.

Бой курантов повторится,

И желание свершится.

Наливай в бокал вина,

Выпивай его до дна.

Так уж принято в стране —

Праздник праздновать в двойне.

Со Старым Новым годом открытки / фото imagetext.ru

С Новым годом еще раз

Мы спешим поздравить вас!

Этот старый новый год

Нам последний шанс дает

Загадать что не успели,

И доесть что недоели,

Вновь поздравить всех кругом

С новогодним праздником.

Так гуляйте, веселитесь,

Пойте, прыгайте, резвитесь,

Пусть вам следующий год

Много счастья принесет!

Со Старым Новым годом поздравления/ фото imagetext.ru

Как повелось, по старому календарю,

Мы каждый год, меняем жизнь свою.

Когда приходит Старый Новый Год,

Он сказку в каждый дом зовет.

Ведь в эту ночь и происходят чудеса,

И в эту ночь, открыты небеса!

Здесь каждое загаданное желание,

Звучит как колдовское заклинание!

Отпразднуем мы всем честным народом,

Всех поздравляя, со Старым Новым Годом!

Старый Новый год 2021 / фото imagetext.ru

Кто стучится у ворот?

Это старый Новый год.

Хочет, чтоб мы веселились,

Чтобы жили без забот.

Ведь не зря к тому ведет,

Просто слушает народ.

Кто как встретит Старый год —

Так его и проведет.

Не дадим ему скучать,

Будем весело встречать:

Петь, плясать и веселиться.

Это ж праздник к нам стучится.

Старый Новый год поздравления/ фото imagetext.ru

Со Старым Новым годом поздравляю. Поскольку он олицетворяет собой старое и новое, то пусть серость и разруху год старый заберет, а в новом будет бодрое движение вперед, новые неописуемые впечатления и чтобы всегда находилось место для праздника.

Старый Новый год стихи / фото imagetext.ru

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть отголоски прошлого будут добрыми, пусть впереди ждёт только счастье. Желаю морозной свежести вдохновения на весь год, мандаринового настроения, ярких огней удачи и крепкого, как лёд на речке в стужу, здоровья.

Старый Новый год открытки / фото imagetext.ru

Вот и Старый Новый год! Поздравляю всех с праздником, желаю счастья и здоровья, веселых улыбок и отличного настроения, смеха и радости, любви и взаимности, тепла и душевности. Пусть праздничное настроение еще долго согревает душу, а праздник запомнится шумом и весельем хорошей компании!

Старый Новый год картинки/ фото imagetext.ru

В Старый Новый год хочется пожелать Вам завершения всех неприятных ситуаций и появления новых возможностей! Уходящий год непременно заберет с собой все ненужное, уступая вахту Новому вместе с его слезами радости и печали, вместе с его новизной и неповторимостью. Так пусть эта смена эпох положительно повлияет на Вашу жизнь!

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Автор: Екатерина Пулатова