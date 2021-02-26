Кабмину поручается обеспечить выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных указами президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предусматривает принятие мер для привлечения к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

Соответствующий указ №77/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства.

Читайте такжеСтало известно, что рассмотрят на сегодняшнем заседании СНБОСогласно документу, контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кабинету министров поручается обеспечить выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента. Также правительство должно принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

Кроме того, должна быть введена процедура одобрения правительством планов организации выполнения задач, определенных в решениях СНБО, и предоставления информации секретарю Совета СНБО в установленные сроки, чтобы информировать президента.

Отмечается, что премьер-министр должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач СНБО.

Членам СНБО также поручается, осуществляя координацию и контроль в пределах своих должностных полномочий, обеспечивать выполнение соответствующими государственными органами решений, введенных в действие СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Последствия предыдущих заседаний СНБО

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы Медведчука и его жены.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

Президент Украины увеличил аппарат Совета нацбезопасности на почти 50 штатных работников.

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Автор: Константин Гончаров