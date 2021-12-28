Его планировали провести 29 декабря.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое планировали провести в среду, 29 декабря, внезапно перенесли на день позже.

Об этом сообщается на странице Совбеза в Facebook.

"В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в кратком сообщении пресс-службы СНБО.

Повестка дня заседания пока не сообщается.

Ранее отмечалось, что заседание состоится 29 числа. "После доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседание СНБО Украины", - говорилось в сообщении от 24 декабря.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине в случае необходимости могут ввести военное положение, однако сейчас ее нет.