В повестке дня вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицины, воды и другие темы.

Завтра, 30 июля, на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят 8 вопросов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Заседание, которое будет проходить завтра, оно будет проходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать", - сказал Данилов.

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Он отметил, что выездные заседания СНБО продолжатся и что надо привлекать органы местного самоуправления.

По его словам, кроме Киева в Украине есть огромное количество мест, на которые надо сегодня обращать внимание.

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Автор: Виталий Саенко