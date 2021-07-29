Завтра, 30 июля, на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят 8 вопросов.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Заседание, которое будет проходить завтра, оно будет проходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать", - сказал Данилов.
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Он отметил, что выездные заседания СНБО продолжатся и что надо привлекать органы местного самоуправления.
По его словам, кроме Киева в Украине есть огромное количество мест, на которые надо сегодня обращать внимание.
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