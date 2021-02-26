Президент увеличил аппарат Совета нацбезопасности почти на 50 штатных работников.

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил до 237 количество работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №76/2021 от 26 февраля размещен на сайте главы государства.

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"Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 237 штатных единиц", - говорится в документе.

Также указом утверждается структура аппарата СНБО.

Согласно ей, в аппарат СНБО входят: секретарь СНБО, руководитель аппарата СНБО и их заместители, главный государственный аудитор.

Кто еще вошел:

служба по вопросам предотвращения и выявления коррупции;

служба секретаря СНБО;

служба по вопросам внешней безопасности;

служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

служба по вопросам военной безопасности;

служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;

служба по вопросам экономической безопасности;

служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

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служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

служба по вопросам информационных технологий;

служба главного ситуационного центра;

служба организационного обеспечения;

служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

служба по правовым вопросам;

финансовая служба; служба управления персоналом;

служба режимно-секретной работы; служба координационной и административной работы.

Следующее заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня, 26 июня, на Банковой. Члены СНБО рассмотрят в закрытом режиме, в частности, проект о деоккупации Крыма и введение новых санкций.

Последствия предыдущих заседаний СНБО

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Константин Гончаров