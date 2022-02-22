Начало запланировано на 10:00.

В среду, 23 февраля, в Украине состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об это сообщил Секретарь Совета Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.

По его словам, заседание запланировано на 10:00.

Ранее Данилов сообщал, что все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах. Сам сектор перевели в режим работы 24/7.

Последнее заседание созвал президент Украины Владимир Зеленский после заявлений, прозвучавших на заседании Совбеза Российской Федерации.

В тот же вечер президент России Владимир Путин признал независимость террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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