СНБО работает в режиме 24/7 / фото rnbo.gov.ua
В среду, 23 февраля, в Украине состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об это сообщил Секретарь Совета Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.
По его словам, заседание запланировано на 10:00.
Ранее Данилов сообщал, что все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах. Сам сектор перевели в режим работы 24/7.
Последнее заседание созвал президент Украины Владимир Зеленский после заявлений, прозвучавших на заседании Совбеза Российской Федерации.
В тот же вечер президент России Владимир Путин признал независимость террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".