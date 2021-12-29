Совбез соберется на заседание в предпоследний день года.

Совет национальной безопасности и обороны на "предновогоднем" заседании, дату которого накануне внезапно изменили, 30 декабря обсудит состояние Вооруженных сил, ситуацию с коронавирусом, энергетикой и реализацией программы президента "Зеленая страна".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента по сохранению и воспроизводству лесов", - рассказал изданию собеседник.

На вопрос, будут ли рассматривать в четверг введение санкций, он сказал, что "вопрос санкционной политики - на стадии решения относительно вынесения на рассмотрение заседания".

"Предновогоднее" заседание СНБО: что известно

Ранее сообщалось, что заседание состоится 29 декабря. Вчера стало известно, что его перенесли на один день. "В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в кратком сообщении пресс-службы СНБО.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.