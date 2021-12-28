В частности, 10 января в Женеве состоятся переговоры между США и РФ, 12 января в Брюсселе между НАТО и РФ, и 13 января в более широком формате в рамках ОБСЕ.

Чиновники США и России 10 января проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей обеих стран.

Представитель администрации президента США Джо Байдена объявил дату в понедельник, а также сказал, что Россия и НАТО тоже вероятно проведут переговоры 12 января, и с более широким участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран 13 января.

Читайте также"Шарахнуть, когда все "подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в Новый год (видео)Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил и даты, и выразил надежду, что переговоры с Соединенными Штатами в Женеве начнется процесс, который даст Москве новые гарантии безопасности от Запада.

Как отмечает издание, такие гарантии являются давним требованием Москвы, которое вызвало тревогу у Запада, поскольку Россия сосредоточила десятки тысяч военных у границы Украины в последние два месяца.

Рябков сказал, что встреча с участием НАТО 12 января состоится в Брюсселе, а переговоры 13 января предусматривают привлечение ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с Востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: