Минфин опубликовал "дашборд", который будет обновляться ежемесячно.

Министерство финансов опубликовало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти по состоянию на начало 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, "дашборд" будет обновляться ежемесячно. Он позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, учитывая, что в начале года в Украине изменены подходы к оплате труда госслужащих в рамках реформы.

Если проанализировать данные документа, то по состоянию на январь 2024 года самая большая средняя зарплата была у работников Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 68 900 грн. На втором месте Антимонопольный комитет с 67 100 грн. Замыкает первую тройку секретариат Кабмина – 57 900 грн.

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Что касается судебной власти, то самые высокие выплаты в Высшем суде по интеллектуальной собственности – в среднем 49 600 грн. Далее идет Высший антикоррупционный суд (46 000 грн) и Высший совет правосудия (45 200 грн). В разрезе должностей, то руководство судов получает 142 100 грн.

Также можно отследить зарплаты местных государственных администраций, среди которых лидирует Киевская с 40 000 грн средней зарплаты. В первую тройку вошли также Херсонская и Харьковская – 30 500 грн и 29 400 грн соответственно.

Зарплаты в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что по итогам 2023 года одним из заметных трендов стало отбеливание заработных плат в Украине.

Ранее УНИАН писал, что в январе на рынке труда соискатели были достаточно активными, а вот работодатели только готовились к новому сезону найма, однако в феврале ситуация стала противоположной: работодатели разместили на 7% больше вакансий, чем в январе, а вот конкуренция среди соискателей уменьшилась.

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