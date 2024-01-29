Лидер румынской Партии Aur Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях к Украине. В частности он считает, что Румыния не будет по-настоящему суверенной, пока не "реинтегрирует государство в его природных границах". Под "природными границами" подразумеваются в частности "Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца, Закарпатье - все, что было и является частью румынской нации, должно вернуться в пределы границ одного и того же государства".

Румынскую партию AUR пока сложно назвать "маргиналами". AUR - парламентская партия, которая, согласно опросам, имеет неплохие шансы относительно выборов в Европарламент

По крайней мере занимают третье место и дышат в затылок национал-либералам.

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Рост симпатий к AUR, к сожалению, отражение общеевропейского тренда "движения вправо". Показательно, что наряду с AUR неплохой рейтинг у SOS Romania, которую возглавляет Шошоаке - та самая, которая пела "Катюшу" и вообще любит Россию. У AUR-19%, у Шошоаке - 8%. По совокупности имеем 27% симпатий к ультраправым на выборах в Европарламент. Но унионизм и территориальные претензии к Украине - это лишь часть того, что предлагают AUR и другие.

В Румынии время от времени возникают партии, которые бредят Великой Румынией

Да и вообще в отношении юга Одесской области и Черновицкой области (Бессарабия и Северная Буковина) время от времени возникают волны. Но на официальном уровне о территориальных претензиях речь не идет. Более того, в условиях войны Румыния сделала немало для поддержки Украины, о чем мы не должны забывать.

Также не надо забывать, что в свое время Россия активно эксплуатировала "румынскую угрозу" для того, чтобы отвлечь внимание от настоящей угрозы, российской. И, к сожалению, в Украине на эти российские сказки велись.

Заявления типа того, которое сделал Тарзиу, конечно, будет раскручиваться Россией. Россия вообще будет раскручивать все подобные заявления, а, учитывая эмоциональную чувствительность украинцев, у них эти заявления будут вызывать соответствующие чувства

Когда AUR прошел в парламент, эксперты (ну, и автор этих строк) предупреждали, что это опасная, но не смертельная тенденция и что позиция AUR может быть использована в "гибридной" войне против Украины. Но, при всех других условиях, имею большое сомнение, что Румыния будет рисковать членством в НАТО и ЕС.

Артем Филиппенко, политолог