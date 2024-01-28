Клаудиу Тырзиу заявил, что Румыния будет вынуждена выйти из НАТО.

Лидер румынской партии АСР Клаудиу Тырзиу заявил, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, чтобы аннексировать территории Украины. При этом он заявил, что страна останется беззащитной перед военными аппетитами России.

"Я считаю, что необходима разморозка отношений между Румынией и Россией, я признаю необходимость сотрудничества между Румынией и Россией, я готов внести свою лепту в это, но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого", - цитирует издание Newsweek политика.

По его словам, Румыния "зажата между "двумя империями", которые нарушают наш "суверенитет".

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При этом он заявил, что "официальная позиция АСР заключается в том, что НАТО, для вступления в который Румыния приложила огромные усилия - именно для того, чтобы защитить нас от русских, которые уже 12 раз вторгались в нашу страну, - является лишь одной из тех "империй", с которыми "мы должны иметь дело", чтобы отхватить куски Украины".

Стоит отметить, что ранее Клаудиу Тырзиу заявил русским, что он "готов" дать им "дай пять", через несколько дней после полномасштабного вторжения в Украину.

Призывы к аннексии территорий Украины

РФ оказалась не единственной страной, которая хочет уничтожить Украину. Так, 20 марта 2023 года в парламент Румынии поступил проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".

Инициатором аннексии территорий Украины стала одиозная румынская сенатор Диана Шошоакэ, которая известна связями с Кремлем.

Кроме того, сложно назвать дружеской страной и Венгрию. Премьер-министор этой страны Виктор Орбан неоднократно делал антиукраинские заявления, поддерживая Москву и шантажируя Евросоюз.

Также лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил, что если Украина проиграет в войне, то Будапешт заберет Закарпатье.

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