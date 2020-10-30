Посол убежден, что антикоррупционная структура, которая развивалась в Украине с 2014 года после Революции достоинства, давала результаты.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что необходимо безотлагательно решить проблему, которая возникла после отмены Конституционным Судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом Маасикас сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Посол убежден, что антикоррупционная структура, которая развивалась в Украине с 2014 года после Революции достоинства, давала результаты. "Она лежит в основе нашего сотрудничества, включая и вопросы безвизовых путешествий. Украинцы заслуживают их. Украинские политики много усилий приложили для достижения этого результата", - заявил Маасикас.

"И вот теперь это доверие надо восстанавливать. Вы знаете, мое любимое украинское слово "быстро", "безотлагательно", - добавил он.

Маасикас отметил, что дискуссия, которая сейчас происходит в Украине, свидетельствует о необходимости решения нынешней проблемы безотлагательно.

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко