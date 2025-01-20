Таким образом Украина сможет перекрыть дефицит рабочей силы.

Правительство Украины хочет поощрить беженцев, которые живут в Германии, возвращаться на Родину. Таким образом в Берлине и других городах планируют создать так называемые "хабы единства", которые будут помогать беженцам искать работу и жилье, а также возможности получить образование, пишет Welt.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения на родину", - отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов во время своего визита в Берлин.

По его словам, из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила, а именно в производстве оружия, энергетическом секторе и восстановлении. Он отметил, что эти сектора являются "критическими". Поэтому, по его словам, те, кто вернется в Украину, получат отсрочку от военной службы, если будут работать в этих сферах.

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"То есть, если вы работаете на электростанции, вас не призовут. У вас есть гарантия", - заверил Чернышов.

В то же время те украинцы, которые все же хотят остаться в Германии, также должны получать поддержку в "Центрах единства". К примеру, им должна предоставляться помощь в поиске работы или повышении профессиональной квалификации.

"Они не должны быть бременем для правительства", - добавил министр.

Украинские беженцы - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что украинские беженцы в Великобритании теряют работу из-за новых визовых правил. Отмечается, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что в Европе некоторые чиновники предлагают вернуть в Украину беженцев, которые не работают и не платят налоги. По его словам, если Украина получит усиление для ПВО, то он готов обратиться к украинцам в европейских странах, чтобы они все вернулись в Украину.

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