"Это можно на своей кухне": Кравчук жестко раскритиковал поведение депутатов в Раде
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что часто депутаты ведут себя в Раде не очень хорошо.
Такое замечание народным избранникам он сделал во время торжественного заседания парламента 16 июля.
«Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде», – начал Кравчук.
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Он предположил, не поиск ли это более короткого пути к власти через популизм и «всяческие безобразия».
«Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно: я не хочу употреблять более крепкое слово», – отметил первый президент.
Кравчук отметил, что был «в системах разной власти и видел все, но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии».
«Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне», – отметил он.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде проходит заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.
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