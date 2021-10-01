Шуфрича, который недавно стал совладельцем одного из телеканалов Медведчука, в шутку назвали "телемагнатом".

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и глава комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич вызвал оживленную дискуссию в студии ток-шоу "Право на власть".

Шуфрич, выступая у главного микрофона, решил вспомнить победу украинского боксера Александра Усика, что вызвало бурную реакцию его политических оппонентов.

"У нас была уникальная ситуация объединить в радости всю страну, а власть... Извините, победа Усика объединила бы всех – все равно, кто на каком языке разговаривает", – начал член ОПЗЖ.

Однако депутата перебил политтехнолог и продюсер Владимир Петров. Он остроумно заметил, что недавно Шуфрич стал совладельцем канала из "пула Медведчука" "Первого независимого".

"Я понимаю, что вы недавно стали телемагнатом и не совсем разбираетесь в телевидении... У меня вопрос: а кто отвечал бы, если бы он (Усик – УНИАН) проиграл?" – поинтересовался Петров.

На что Шуфрич ответил: "Вы знаете, поражение иногда еще сильнее объединяет людей, чем радость победы".

Петров, в свою очередь, уточнил: "Кому, как не вам, это знать".

Тогда депутат ОПЗЖ заявил, что он "спортсмен".

"Я спортсмен. И сопереживание за честный проигрыш... Я сейчас не хочу приводить примеры моего большого друга, объединит не меньше, чем радость победы", – сказал Шуфрич.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Таким образом, украинец стал чемпионом мира во II весовой категории. Ранее боксер был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

В то же время в Украине победа Усика разъединила сторонников бокса на два разных лагеря – одни спортсмена поддерживали, другие напоминали о противоречивой политической позиции Усика относительно оккупации Крыма.

Также украинца обвиняли в лояльном отношении к РПЦ и напоминали его сотрудничество с женой кума Путина.

Автор: Яна Ставская