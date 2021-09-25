Сейчас "Первый независимый" вещает только в YouTube.

Нардеп от ОПЗЖ, председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич похвастался, что стал совладельцем одного из телеканалов "пула Медведчука" "Первого независимого".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала "Первый независимый" о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива", – цитирует пресс-служба слова Шуфрича.

Нардеп ОПЗЖ на русском объяснил, что на такой шаг его побудил конфликт журналистов "пула Медведчука" с Нацсоветом из-за сомнений в прозрачности финансирования телеканала.

Читайте такжеВедущего "канала Медведчука" облили зеленкой в Ивано-Франковске (видео)При этом Шуфрич заявил, что "осознает все риски, связанные с этим решением. Политик добавил, что не имеет никаких финансовых интересов из Российской Федерации. Сотрудникам "Первого независимого" соратник Медведчука пожелал доминирования в новостях "трех точек зрения": каждой из сторон и независимой.

"Первый независимый" был закрыт для телевизионного вещания в Украине сразу же после открытия. Этому предшествовали введение СНБО санкций против СМИ пророссийского направления, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком.

Сейчас "Первый независимый" вещает только в YouTube.

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Автор: Яна Ставская