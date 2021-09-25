Протестующие обвиняли Шуфрича в поддержке российских оккупантов.

В субботу, 25 сентября, проходит 1000 дней с момента, как не били народного депутата Нестора Шуфрича.

В сентябре 2014 года – после событий Евромайдана и с начала вооруженной агрессии России на востоке Украины – экс-"регионал" Нестор Шуфрич приехал в Одессу якобы на съезд партии "Оппозиционного блока".

С бывшим партийцем Януковича был еще и экс-председатель Одесской ОГА Николай Скорик, при котором 19 февраля 2014 года избили людей.

Обоих чиновников у входа в здание ОГА встретила группа местных активистов с красно-черными флагами. Молодые люди выхватили Шуфрича и втащили его в толпу за шиворот, после чего избили.

Пресс-служба "регионала" утверждала, что нападавших было около 30.

По словам тогда советницы одесского губернатора Зои Касанжи, охрана Шуфрича применила оружие, но стреляли вверх, в воздух. Однако демонстранты не испугались: по сообщениям СМИ, они отобрали у охраны оружие и продолжили бить политика.

В тот же день "регионал" должен был выступить на пресс-конференции, но после конфликта этого не сделал. Для "регионала" активисты даже приготовили мусорный бак, куда должны были сбросить нардепа и таким образом сделать ему "люстрацию".

Зато засунули в мусорный бак и облили зеленкой Константина Иванова, который представлялся координатором "Правого сектора", однако к организации никакого отношения не имел.

Шуфрич и Скорик получили еще несколько ударов от представителей общественности, когда попытались сделать заявление для СМИ в здании Одесской ОГА.

"Они хотели засунуть меня в мусорный бак, но я сказал, что попаду туда только мертвым", – рассказал тогда журналистам Нестор Шуфрич.

Протестующие обвиняли соратника Януковича в поддержке российских оккупантов. "Правый сектор" не отказывался от своих действий и объяснил драку "народной люстрацией". Однако часть активистов заявила, что Шуфрич сам "подставлял лицо под удары" и использовал акцию в корыстных политических целях.

По факту нападения на Шуфрича полиция открыла уголовное дело, в котором фигурировали ныне военный Сергей Гуцалюк, который в комментарии Радио Свобода признался, что считает Скорика и Шуфрича ответственными за развязывание войны, Вячеслав Бобейко, Иван Ефанов, Николай Доценко и Дмитрий Роговский.

Сам Шуфрич на суды не появлялся и даже прекратил посещать Одессу, которую он называл "родным городом".

Событие произошло после неудавшейся сепаратистской акции в Одессе 2 мая, подогретой пророссийскими силами. В боях за город были погибшие по обе стороны политического фронта.

В 2014 году в Украине также началась вооруженная агрессия России против Украины на Донбассе, тогда же российские войска оккупировали Крым.

Нестора Шуфрича и его соратников из "Партии регионов", часть которых оказалась в "Оппозиционной платформе – За жизнь" и попала в новый созыв Рады, общественность неоднократно обвиняла в содействии дестабилизации политической ситуации в Украине в пользу страны-агрессора.

От своих пророссийских взглядов Шуфрич до сих пор не отказался. Политик регулярно выступает в эфирах украинских телеканалов, отрицая агрессию РФ, его замечали и на территории уже оккупированного Крыма.

Автор: Виолетта Орлова