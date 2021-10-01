Нестора Шуфрича обвинили в том, что одного журналиста его комитет лишил аккредитации в ВР за то, что он критиковал его коллегу.

Председатель парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич похвастался в эфире "Права на владу", как он еще с 2004 года защищает журналистов, однако так и не ответил на вопрос ведущей Натальи Мосийчук, почему парламентских корреспондентов загнали "в запруду" в здании ВРУ, ограничив им доступ к парламентариям.

Шуфрича гости программы обвинили в том, что одного журналиста его комитет лишил аккредитации в ВР за то, что он критиковал его (Шуфрича) коллегу на своей странице в Фейсбуке. Тот пожаловался, и комитет забрал аккредитацию. Нардеп считает, что это была обида нардепа и комитет поступил правильно.

Он также пообещал, что внесет предложение на комитет, чтобы депутатов лишали на 5 дней права посещать пленарные заседания за оскорбление журналистов.

Следует отметить, что слова Шуфрича о лишении аккредитации за пост в фейсбуке вызвали дискуссию в студии. В частности политолог Владимир Петров сказал Шуфричу, что придет домой и "обидит " его в комментариях, и спросил, заберут ли у него за это аккредитацию. На это Шуфрич ответил, что он не обидится. Тогда Петров спросил, кого надо обидеть. Шуфрич сказал, что, мол, комитет принимает решение, а не он лично.

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Тогда ведущая напомнила Шуфричу, что парламентские журналисты интересуются у него, сколько еще будет длиться позор, когда журналисты сидят "в запруде" как в зоопарке, не имея доступа к депутатам.

На это Шуфрич сначала сказал, что это все из-за ковида.

Однако ведущая не поверила в искренность такого аргумента: "именно из-за этого вы журналистов сбили в одну группу? Чтобы они там что, вымерли?"

Тогда нардеп сказал, что такие ограничения рекомендовали врачи. На вопрос, какие именно, он сказал, что не знает, потому что это - дело пресс-службы и управления делами ВРУ.

В конце концов, он пообещал, что в понедельник на согласительном совете поднимет вопрос, чтобы привитых от ковида журналистов не держали в запруде.

Как сообщал УНИАН, одним из крупнейших болтунов рады за два года стал Нестор Шуфрич, который наговорил почти 16 часов.

Автор: Дмитрий Хилюк