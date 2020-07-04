Шкарлет объяснил плагиат в своих научных работах

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны или в сотрудничестве с другими учеными или только под его редактурой.

Об этом Шкарлет сообщил в интервью LB.

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«Хорошо, прекрасно. С Микитенко (соавтором научной статьи – УНИАН) я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это моё авторское право, в соответствии со статьей 13 Закона «Об авторских правах», которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научная наработка. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс», – ответил он.

На замечание о найденном плагиате абзацами в монографии, Шкарлет отметил, что он не был ее автором, а только редактировал.

«Есть докторант Ружицкий (соавтор Шкарлета) в этой статье, и это тоже является его научный потенциал. Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предполагает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цель и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части», – подчеркнул он.

На вопрос, корректно ли дословно копировать статью абзацами и не ссылаться, и.о.министра ответил, что «не обязан ссылаться на все статьи в интернете, я ссылаюсь только на первоисточник».

Также Шкарлет обвинил журналистов в предвзятости, заявив, что вставлял чужой текст в квадратные скобки.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о министра образования и науки. 30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием уволить Шкарлета с должности и.о. министра.

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