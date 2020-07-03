Премьер: Шкарлет лично инициировал расследование относительно информации о своем плагиате

Премьер-министр призывает говорить о плагиате только при наличии доказательств, а не руководствоваться "голословными обвинениями".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа правительства в парламенте.

В частности, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин высказался по вопросам академической морали в образовании и ситуации, когда "мы ставим на министра человека, который сам занималась кражами интеллектуальной собственности".

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На это Шмыгаль ответил: "Мы проводим соответствующее расследование. И о плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся, - и Шкарлет лично инициировал эти вещи, - мы дождемся результатов, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему".

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№3675).

18 июня депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент попросил фракцию "СН" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. 19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

В свою очередь, депутат от "СН" Ирина Верещук заявила, что у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием отстранить Шкарлета от должности и.о. министра образования и науки.

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