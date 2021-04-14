49% опрошенных поддерживают идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования.

38% опрошенных на избирательном округе №87 на Прикарпатье считают, что на выборах 28 марта победил Александр Шевченко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 8-13 апреля 2021 года среди жителей одномандатного избирательного округа №87.

Кроме того, 25% – убеждены, что победителем стал В.Вирастюк, 10% – Р.Кошулинский. Четверть опрошенных затруднились с ответом.

Читайте такжеДовыборы на скандальном округе на Прикарпатье: Шевченко доверяют 55% опрошенных33% опрошенных считают, что на выборах были значительные фальсификации, 16% – незначительные. 23% убеждены, что фальсификаций не было, 28% – затруднились ответить. При этом 30% убеждены, что выборы фальсифицировали в пользу В.Вирастюка, 16% – в пользу А.Шевченко. Лишь от 1 до 3% - в пользу других кандидатов.

49% поддерживают идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования. 40% - не поддерживают. Больше всего последних среди избирателей партии "Слуга народа" и В.Вирастюка.

Если бы повторные выборы на округе проходили в ближайшее воскресенье, то 43,3 тех, кто определился и намерен прийти на них, проголосовали бы за А.Шевченко, 26,7% – за Р.Кошулинского, 23,9% – за В.Вирастюка. Других кандидатов, участвовавших в выборах 28 марта, поддержали бы менее 2% опрошенных.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.

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Автор: Иван Бойко