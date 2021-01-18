Арест Валерия Шайтанова продлен еще на 60 суток.

Голосеевский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в государственной измене генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня, и речь идет о продлении срока ареста еще на 60 суток.

Тигишвили также отметил, что дело на стадии объявления объема и порядка исследования доказательств.

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Следующее заседание запланировано на 13:00 8 февраля.

Госизмена генерал-майора СБУ Шайтанова: что известно

Контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля 2020 года.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие установило, что по заданию российских спецслужб он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

С 15 апреля 2020 года Шайтанов находится под стражей до 8 августа.

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Автор: Таня Поляковская