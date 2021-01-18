Суд продлил арест генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Голосеевский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в государственной измене генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили.
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня, и речь идет о продлении срока ареста еще на 60 суток.
Тигишвили также отметил, что дело на стадии объявления объема и порядка исследования доказательств.
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Следующее заседание запланировано на 13:00 8 февраля.
Госизмена генерал-майора СБУ Шайтанова: что известно
- Контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля 2020 года.
- Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.
- Следствие установило, что по заданию российских спецслужб он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.
- Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.
- В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
- С 15 апреля 2020 года Шайтанов находится под стражей до 8 августа.
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