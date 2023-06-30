Парламентарию грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуроры будут просить суд арестовать разоблаченного на мошенничестве народного депутата Сергея Алексеева из фракции "Евросолидарность" экс-президента Петра Порошенко с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как рассказал на брифинге заместитель генерального прокурора Антон Войтенко, спецоперацию правоохранители начали в апреле на основании заявления потерпевшего иностранца. По его словам, документировать преступление было сложно, поскольку Алексеев осведомлен в том, как это делается.

Войтенко уточнил, что парламентарию грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

В то же время заместитель председателя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк сообщил, что впервые свои "услуги" нардеп предложил иностранцу 1 июня, а первую часть средств - 20 тыс. долларов - получил 17 июня.

Наумюк рассказал, что 26 июня Алексеев сказал немцу о необходимости передачи дополнительных средств для "решения вопроса" в суде первой инстанции. "Поэтому вчера вечером... разоблачили его "на горячем" во время получения второго транша в 30 тыс. долларов", - сказал он.

По данным СБУ, Алексеев получал средства в своем доме под Киевом.

Кроме того, и. о. заместителя директора Госбюро расследований Александр Удовиченко подчеркнул, что все собранные сейчас доказательства являются достаточно весомыми и позволяют обратиться к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Заместитель генпрокурора Войтенко уточнил, что соответствующее ходатайство уже направлено в Лычаковский райсуд Львовской области.

"На сегодня расследование не завершается. Это только начальный этап разоблачения личности", - добавил Удовиченко.

Разоблачение нардепа на мошенничестве - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Сергея Алексеева задержали в ночь на пятницу, 30 июня, во время получения им второй части средств в 30 тыс. долларов, за которые он обещал "отмазать" гражданина Германии от экстрадиции. В общем нардеп требовал 50 тыс. долларов.

Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца. Ему объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: