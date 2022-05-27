Марк Фейгин отметил, что Лукашенко "не даст оружие народу, потому что они эти дубинки насуют ему прямо в жопу".

Александр Лукашенко создает "народное ополчение" Беларуси из-за Российской Федерации. Украина точно не будет вторгаться на белорусскую территорию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с юристом Марка Фейгином.

"А против кого он создает это "народное ополчение"? Конечно, против России создает. И на то есть прямая логика происходящего. Мы точно не собираемся вторгаться в Беларусь ни при каких обстоятельствах. Какая же сила может заставить Лукашенко, который перед этим лупил народ дубинками, выдавать этому народу оружие? Какая-то очень серьезная угроза", - завил советник главы ОПУ.

В свою очередь Фейгин считает, что Лукашенко "не даст оружие народу, потому что они эти дубинки насуют ему прямо в жопу, прям все эти дубинки, они набьют ему сфинктер!"

По словам Арестовича, Лукашенко ведет тайные переговоры с Европой.

"Это какая-то очень серьезная причина должна была поставить вообще этот вопрос. У нас есть информация, которая пришла к нам из Европы, из открытых источников, что белорусская сторона очень сильно активизировала контакты с Западом. Общая канва: вы ж не дадите нам пропасть под путинским режимом?" - подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Лукашенко поручил создать "народное ополчение" Беларуси. В Минске хотят показать "врагам", "что не надо сунуться".

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