По сообщению разведки, на военных полигонах "Погоново" и "Богучар" (Воронежская область России) проводится подготовка к 1,5 тыс. резервистов.

Сохраняется угроза ракетных ударов со стороны Беларуси, возможно привлечение белорусов к войне против Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сохраняется угроза нанесения россиянами с территории Беларуси ракетных ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуры в Украине из-за перемещения дивизиона ОТРК "Искандер - М" из района Осиповичей в Могилевской области, в приграничные районы Брестской области Беларуси", - сказал спикер.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на военных полигонах "Погоново" и "Богучар" (Воронежская область России) проводится подготовка к 1,5 тыс. резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отмечают в Минобороны.

Также, по его словам, враг продолжает бить по военным на гражданских объектах на территории нашего государства. В частности, крылатыми ракетами воздушного базирования нанесены удары по объектам в районах Бахмута и Соледара на Донетчине. При этом оккупанты привлекали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Участие Беларуси в войне против Украины:

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину, в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

27 мая 2022 года белорусский оппозиционер, член президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о том, что Лукашенко боится отдавать приказ о нападении на Украину.

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